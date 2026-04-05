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Fabrication refuges à insectes Maison du Parc Perche en Nocé

Fabrication refuges à insectes Maison du Parc Perche en Nocé mercredi 19 août 2026.

Lieu
Maison du Parc
Adresse
Courboyer
Ville
61340 Perche en Nocé
Département
Orne
Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
14:30:00
Tarif

Perche en Nocé

Fabrication refuges à insectes

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:30:00
fin : 2026-08-19 17:00:00

Date(s) :
2026-08-19

A certains moments du jour ou de l’année, les insectes ont besoin d’un refuge. Au cours de cet après-midi bricolage, nous apprendrons comment réaliser des abris destinés aux insectes. Chaque groupe familial repartira avec l’abri qu’il aura construit et plein d’idées pour en construire d’autres à la maison …
14h0 -17h
réservation avant le 18 août midi au 02 25 70 10.
construction de 8 refuges max, possibilité de travailler en famille sur un refuge   .

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10 

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English : Fabrication refuges à insectes

L’événement Fabrication refuges à insectes Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-06-24 par PNRP

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