Fabrication refuges à insectes Maison du Parc Perche en Nocé

Perche en Nocé

Fabrication refuges à insectes

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 14:30:00

fin : 2026-08-19 17:00:00

Date(s) :

2026-08-19

A certains moments du jour ou de l’année, les insectes ont besoin d’un refuge. Au cours de cet après-midi bricolage, nous apprendrons comment réaliser des abris destinés aux insectes. Chaque groupe familial repartira avec l’abri qu’il aura construit et plein d’idées pour en construire d’autres à la maison …

14h0 -17h

réservation avant le 18 août midi au 02 25 70 10.

construction de 8 refuges max, possibilité de travailler en famille sur un refuge .

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10

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English : Fabrication refuges à insectes

L’événement Fabrication refuges à insectes Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-06-24 par PNRP