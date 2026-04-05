Fabrication refuges à insectes Maison du Parc Perche en Nocé
Fabrication refuges à insectes Maison du Parc Perche en Nocé mercredi 19 août 2026.
Perche en Nocé
Fabrication refuges à insectes
Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:30:00
fin : 2026-08-19 17:00:00
Date(s) :
2026-08-19
A certains moments du jour ou de l’année, les insectes ont besoin d’un refuge. Au cours de cet après-midi bricolage, nous apprendrons comment réaliser des abris destinés aux insectes. Chaque groupe familial repartira avec l’abri qu’il aura construit et plein d’idées pour en construire d’autres à la maison …
14h0 -17h
réservation avant le 18 août midi au 02 25 70 10.
construction de 8 refuges max, possibilité de travailler en famille sur un refuge .
Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10
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English : Fabrication refuges à insectes
L’événement Fabrication refuges à insectes Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-06-24 par PNRP
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