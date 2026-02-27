Ouverture des Jardins de la Jouvinière Nocé Perche en Nocé

Ouverture des Jardins de la Jouvinière

Historienne et romancière, Patricia Bouchenot-Déchin vous guide à travers 12 jardins, créés sur près de 2 ha, autour d’une maison de famille, au cœur du village de Nocé. Un millier de végétaux drôles, simples ou rares, parmi lesquels un buis de plus de 300 ans classé Arbre remarquable de France, racontent une histoire et invitent à un cheminement.

Pratique Ouverts les vendredis et lundis du 4 septembre au 31 octobre et lors des Journées du patrimoine (19-20 septembre).

Visite guidée à 10h30 et à 16h uniquement. Durée 2 heures. Sur inscription. .

Nocé 41 Rue du Général Jouvin Perche en Nocé 61340 Orne Normandie contact@jardinsdelajouviniere.com

