Le Barbier de Séville Opéra Préaux du Perche Perche en Nocé
Le Barbier de Séville Opéra Préaux du Perche Perche en Nocé samedi 29 août 2026.
Le Barbier de Séville Opéra
Préaux du Perche Lieu-dit La Basse Passière Perche en Nocé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Opéra de Gioachino Rossini par Opéra Kipling.
Pratique au Théâtre Basse Passière à Préaux du Perche billetterie en ligne ouverte. .
Préaux du Perche Lieu-dit La Basse Passière Perche en Nocé 61340 Orne Normandie contact@theatrebassepassiere.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Barbier de Séville Opéra
L’événement Le Barbier de Séville Opéra Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-02-20 par OT CdC Coeur du Perche