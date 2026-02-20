Le Barbier de Séville Opéra Préaux du Perche Perche en Nocé

Préaux du Perche Lieu-dit La Basse Passière Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Début : 2026-08-29 19:00:00
Opéra de Gioachino Rossini par Opéra Kipling.

Opéra de Gioachino Rossini par Opéra Kipling au Théâtre Basse Passière à Préaux du Perche billetterie en ligne ouverte.

Préaux du Perche Lieu-dit La Basse Passière Perche en Nocé 61340 Orne Normandie   contact@theatrebassepassiere.com

