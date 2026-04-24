Atelier 5/7 ans L’arbre au fil des saisons Carnuta Jupilles

Jupilles

Atelier 5/7 ans L’arbre au fil des saisons

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe

Tarif : 2.5 – 2.5 – -0.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 10:30:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-08-07

ATELIER 5/7 ANS L’ARBRE AU FIL DES SAISONS

Les enfants découvrent comment les arbres évoluent au fil des saisons bourgeons au printemps, feuilles en été, couleurs d’automne et repos en hiver. Ils apprendront à observer ces transformations et comprendront le rôle essentiel de l’arbre dans la forêt.

Sur réservation. .

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31

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English :

WORKSHOP 5/7 YEARS L’ARBRE AU FIL DES SAISONS (TREES THROUGH THE SEASONS)

L’événement Atelier 5/7 ans L’arbre au fil des saisons Jupilles a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vallée du Loir