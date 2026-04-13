Musée des tout petits Jupilles
Musée des tout petits Jupilles vendredi 24 juillet 2026.
Jupilles
Musée des tout petits
2 Rue du Bourg Ancien Jupilles Sarthe
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:30:00
fin : 2026-07-24 11:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Musée des tout petits
Dédiée aux tout petits, cette animation les invite à découvrir le monde de la forêt à travers des expériences sensorielles. Loïc le Pic, qui vit tout en haut des arbres et observe beaucoup la forêt, leur fera découvrir les animaux, les arbres et les métiers du bois.
2/4 ans. Sur réservation. .
2 Rue du Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31 accueil.carnuta@loirluceberce.fr
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Musée des tout petits
L’événement Musée des tout petits Jupilles a été mis à jour le 2026-04-13 par CDT72
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