Balade ONF A l’affût des trous et cavités Carnuta, Jupilles
Balade ONF A l’affût des trous et cavités Carnuta, Jupilles mercredi 22 juillet 2026.
Jupilles
Balade ONF A l’affût des trous et cavités
Carnuta, 2 Rue du bourg ancien Jupilles Sarthe
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:30:00
fin : 2026-07-22 16:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Balade ONF A l’affût des trous et des cavités
Les arbres et le sol de la forêt regorgent de trous et cavités pic creusant sa loge, terrier de blaireau, arbre creux ou défauts du bois. Observez ces curiosités de la nature et découvrez leur rôle essentiel dans l’écosystème forestier.
En famille. Sur réservation .
Carnuta, 2 Rue du bourg ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31
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English :
ONF walk On the lookout for holes and cavities
L’événement Balade ONF A l’affût des trous et cavités Jupilles a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Vallée du Loir
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