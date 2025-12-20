Atelier Feu médiéval par le Manoir de la Cour Carnuta Jupilles
Atelier Feu médiéval par le Manoir de la Cour Carnuta Jupilles vendredi 14 août 2026.
Jupilles
Atelier Feu médiéval par le Manoir de la Cour
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 14:30:00
fin : 2026-08-14 16:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Atelier Feu médiéval par le Manoir de la Cour
Les enfants s’initient aux techniques médiévales pour allumer un feu par friction ou percussion, en utilisant des éléments naturels. Après une démonstration, ils manipulent le matériel pour produire leur propre braise dans un atelier ludique mêlant gestes, histoire et nature.
8/12 ans. Sur réservation. .
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31
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English :
Medieval Fire workshop by Manoir de la Cour
L’événement Atelier Feu médiéval par le Manoir de la Cour Jupilles a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Vallée du Loir
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