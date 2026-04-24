Atelier vannerie Tresser un arbre en osier par Laurence Haton Carnuta Jupilles
Atelier vannerie Tresser un arbre en osier par Laurence Haton Carnuta Jupilles mercredi 8 juillet 2026.
Jupilles
Atelier vannerie Tresser un arbre en osier par Laurence Haton
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 17:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Atelier vannerie Tresser un arbre en osier par Laurence Haton
En famille, participez à un atelier de vannerie pour tresser ensemble votre arbre. Un moment convivial et créatif pour manipuler l’osier, partager un savoir-faire et repartir avec votre création.
Public famille dès 7 ans. Sur réservation. .
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31
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English :
Basketry workshop Weaving a wicker tree by Laurence Haton
L’événement Atelier vannerie Tresser un arbre en osier par Laurence Haton Jupilles a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Vallée du Loir
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