Atelier vannerie Tresser un arbre en osier par Laurence Haton Carnuta Jupilles

Jupilles

Atelier vannerie Tresser un arbre en osier par Laurence Haton

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Atelier vannerie Tresser un arbre en osier par Laurence Haton

En famille, participez à un atelier de vannerie pour tresser ensemble votre arbre. Un moment convivial et créatif pour manipuler l’osier, partager un savoir-faire et repartir avec votre création.

Public famille dès 7 ans. Sur réservation. .

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31

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English :

Basketry workshop Weaving a wicker tree by Laurence Haton

L’événement Atelier vannerie Tresser un arbre en osier par Laurence Haton Jupilles a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Vallée du Loir