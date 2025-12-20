Atelier 5/7 ans La couleur en forêt Carnuta Jupilles
Atelier 5/7 ans La couleur en forêt Carnuta Jupilles vendredi 14 août 2026.
Jupilles
Atelier 5/7 ans La couleur en forêt
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:30:00
fin : 2026-08-14 12:00:00
Date(s) :
2026-08-14
ATELIER 5/7 ANS COULEURS DE LA FORÊT
Les enfants explorent les couleurs de la forêt, des feuilles vertes aux fleurs colorées, en passant par le pelage des animaux. Ils apprendront à observer les différentes teintes et à comprendre leur rôle camouflage, attraction ou signal pour se protéger.
Sur réservation. .
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31
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English :
5/7 YEARS COLORS OF THE FOREST WORKSHOP
L’événement Atelier 5/7 ans La couleur en forêt Jupilles a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Vallée du Loir
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