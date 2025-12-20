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Atelier 5/7 ans La couleur en forêt Carnuta Jupilles

Atelier 5/7 ans La couleur en forêt Carnuta Jupilles vendredi 14 août 2026.

Lieu : Carnuta

Adresse : 2 Rue Bourg Ancien

Ville : 72500 Jupilles

Département : Sarthe

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 2.5 2.5 2.5

Jupilles

Atelier 5/7 ans La couleur en forêt

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:30:00
fin : 2026-08-14 12:00:00

Date(s) :
2026-08-14

ATELIER 5/7 ANS COULEURS DE LA FORÊT
Les enfants explorent les couleurs de la forêt, des feuilles vertes aux fleurs colorées, en passant par le pelage des animaux. Ils apprendront à observer les différentes teintes et à comprendre leur rôle camouflage, attraction ou signal pour se protéger.

Sur réservation.   .

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31 

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English :

5/7 YEARS COLORS OF THE FOREST WORKSHOP

L’événement Atelier 5/7 ans La couleur en forêt Jupilles a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Vallée du Loir

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