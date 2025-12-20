Balade ONF Préparer la forêt de demain Carnuta Jupilles
Balade ONF Préparer la forêt de demain Carnuta Jupilles mercredi 19 août 2026.
Jupilles
Balade ONF Préparer la forêt de demain
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:30:00
fin : 2026-08-19 16:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Balade ONF Préparer la forêt de demain
Comment la forêt s’adapte-t-elle au réchauffement climatique ? L’ONF vous expliquera les outils et méthodes mis en oeuvre pour aider les arbres à résister à ces changements. Une immersion pour comprendre les défis de demain et s’assurer que nos forêts perdurent.
Dès 8 ans. Sur réservation. .
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31
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English :
ONF walk Preparing tomorrow’s forest
L’événement Balade ONF Préparer la forêt de demain Jupilles a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Vallée du Loir
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