Balade ONF Préparer la forêt de demain Carnuta Jupilles

Jupilles

Balade ONF Préparer la forêt de demain

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 14:30:00

fin : 2026-08-19 16:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Balade ONF Préparer la forêt de demain

Comment la forêt s’adapte-t-elle au réchauffement climatique ? L’ONF vous expliquera les outils et méthodes mis en oeuvre pour aider les arbres à résister à ces changements. Une immersion pour comprendre les défis de demain et s’assurer que nos forêts perdurent.

Dès 8 ans. Sur réservation. .

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31

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English :

ONF walk Preparing tomorrow’s forest

L’événement Balade ONF Préparer la forêt de demain Jupilles a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Vallée du Loir