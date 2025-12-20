Balade famille La balade surprise, Carnuta, Jupilles
Balade famille La balade surprise, Carnuta, Jupilles mercredi 8 juillet 2026.
Balade famille La balade surprise
Carnuta, 2 Rue du bourg ancien Jupilles Sarthe
Tarif : – – -4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-07-08 12:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Balade famille La balade surprise
Une balade où tout peut arriver ! Suivez les dés qui détermineront votre chemin et les activités à chaque étape jeux, découvertes naturalistes, observations et petites surprises au fil du sentier. Une promenade ludique et familiale, à chaque fois unique et pleine d’aventures.
Sur réservation. Public familial. .
Carnuta, 2 Rue du bourg ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Family outing La balade surprise
L’événement Balade famille La balade surprise Jupilles a été mis à jour le 2025-12-20 par LA FLECHE