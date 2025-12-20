Balade famille La balade surprise, Carnuta, Jupilles

Balade famille La balade surprise

Carnuta, 2 Rue du bourg ancien Jupilles Sarthe

Tarif : – – -4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:30:00

fin : 2026-07-08 12:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Une balade où tout peut arriver ! Suivez les dés qui détermineront votre chemin et les activités à chaque étape jeux, découvertes naturalistes, observations et petites surprises au fil du sentier. Une promenade ludique et familiale, à chaque fois unique et pleine d’aventures.

Sur réservation. Public familial. .

English :

Family outing La balade surprise

