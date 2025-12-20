Exposition à la Brass’vie Jupilles
Exposition à la Brass’vie Jupilles vendredi 26 juin 2026.
Jupilles
Exposition à la Brass’vie
3 Place André Ricordeau Jupilles Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 16:45:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Exposition à la Brass’vie
Exposition. À la Brass’vie, café Saint Jacques, exposition sur le thème des oiseaux par les élèves de l’école de Jupilles. Vernissage le 26 juin à 17h45. .
3 Place André Ricordeau Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 6 13 61 90 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exhibition at Brass’vie
L’événement Exposition à la Brass’vie Jupilles a été mis à jour le 2026-05-21 par CDT72
À voir aussi à Jupilles (Sarthe)
- Jeux de Noël Carnuta, Jupilles 27 mai 2026
- Une nuit à la belle étoile au cœur de la forêt de Bercé ! Avec F. Lasserre CARNUTA, Jupilles 20 juin 2026
- Balade famille La balade surprise, Carnuta, Jupilles 8 juillet 2026
- Atelier vannerie Tresser un arbre en osier par Laurence Haton Carnuta Jupilles 8 juillet 2026
- Atelier des tout petits, Carnuta, Jupilles 10 juillet 2026