Jupilles

Exposition à la Brass’vie

3 Place André Ricordeau Jupilles Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 16:45:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Exposition à la Brass’vie

Exposition. À la Brass’vie, café Saint Jacques, exposition sur le thème des oiseaux par les élèves de l’école de Jupilles. Vernissage le 26 juin à 17h45. .

3 Place André Ricordeau Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 6 13 61 90 59

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English :

Exhibition at Brass’vie

L’événement Exposition à la Brass’vie Jupilles a été mis à jour le 2026-05-21 par CDT72