Vide grenier

Jupilles Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 09:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Vide grenier oraganisé par le Comité des fêtes

.

Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 44 11 15 comitedesfetesdejupilles@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market organized by the Comité des fêtes

L’événement Vide grenier Jupilles a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Vallée du Loir