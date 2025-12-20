Atelier des tout petits, Carnuta, Jupilles

Atelier des tout petits

Carnuta, 2, rue du bourg ancien Jupilles Sarthe

Début : 2026-07-10 10:30:00

fin : 2026-07-10 11:30:00

2026-07-10

Viens découvrir notre ami Glissmo l’escargot et suis sa merveilleuse aventure ! Lentement, doucement, il sort ses tentacules, explore les alentours et part à la recherche de l’ar-en-ciel.

Pour les enfants de 2 à 4 ans. Sur réservation. .

Carnuta, 2, rue du bourg ancien Jupilles 72500 Sarthe

Toddler workshop

