Jeux de Noël Carnuta, Jupilles

Jeux de Noël Carnuta, Jupilles samedi 20 décembre 2025.

Jeux de Noël

Carnuta, 2 Rue du bourg ancien Jupilles Sarthe

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-30 18:00:00

2025-12-20

Venez jouer, en famille ou entre amis, avec nos jeux de Noël en accès libre dans le musée. Énigmes, défis et jeux vous attendent pour un moment ludique et festif. Plongez dans l’esprit des fêtes en mêlant amusement et convivialité !

Sur réservation. .

Carnuta, 2 Rue du bourg ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31

English :

Christmas Games

German :

Weihnachtsspiele

Italiano :

Giochi di Natale

Espanol :

Juegos de Navidad

