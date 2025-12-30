Une nuit à la belle étoile au cœur de la forêt de Bercé ! Avec F. Lasserre CARNUTA, Jupilles

Une nuit à la belle étoile au cœur de la forêt de Bercé ! Avec F. Lasserre

CARNUTA, 2 RUE DU BOURG ANCIEN Jupilles Sarthe

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-21 10:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Participez à un bivouac d’une nuit sous les étoiles de la forêt de Bercé. Petits et grands, découvrez l’ambiance nocturne de la forêt et ses habitants. Cette expérience unique vous offrira des sensations inédites et un souvenir inoubliable.

Sur réservation. A partir de 2 ans. .

English :

A night under the stars in the heart of the Bercé forest! With F. Lasserre

