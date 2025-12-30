Stage nature La disparition du Dr Cambium Carnuta Jupilles

Stage nature La disparition du Dr Cambium

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 09:30:00

fin : 2026-07-30 17:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Stage nature La disparition du Dr Cambium

Pendant 3 jours, enquête sur la mystérieuse disparition du Dr Cambium ! Glisse-toi dans la peau du scientifique, construis le camp, cherche des indices et découvres la biodiversité avec tes camarades. une aventure pleine de mystère et de nature t’attend !

8/12 ans. Sur réservation. .

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nature workshop The disappearance of Dr Cambium

L’événement Stage nature La disparition du Dr Cambium Jupilles a été mis à jour le 2025-12-30 par LA FLECHE