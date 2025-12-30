Stage nature La disparition du Dr Cambium Carnuta Jupilles
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe
Tarif : 60 EUR
Début : 2026-07-28 09:30:00
fin : 2026-07-30 17:00:00
2026-07-28
Pendant 3 jours, enquête sur la mystérieuse disparition du Dr Cambium ! Glisse-toi dans la peau du scientifique, construis le camp, cherche des indices et découvres la biodiversité avec tes camarades. une aventure pleine de mystère et de nature t’attend !
8/12 ans. Sur réservation. .
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31
English :
Nature workshop The disappearance of Dr Cambium
