Atelier famille Notre Dame de Paris Carnuta Jupilles
Atelier famille Notre Dame de Paris Carnuta Jupilles mercredi 29 juillet 2026.
Jupilles
Atelier famille Notre Dame de Paris
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-07-29 16:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Atelier famille Notre Dame de Paris
Plongez dans l’histoire de Notre-Dame de Paris à travers deux expériences complémentaires vivez une immersion en réalité virtuelle pour explorer la cathédrale à travers les siècles et en percer les secrets, puis découvrez son architecture de manière ludique avec une médiatrice autour d’une maquette.
Dès 7 ans. Compris dans le billet d’entrée. Sur réservation. .
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31
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English :
Notre Dame de Paris family workshop
L’événement Atelier famille Notre Dame de Paris Jupilles a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Vallée du Loir
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