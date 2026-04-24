Atelier famille Notre Dame de Paris Carnuta Jupilles

Jupilles

Atelier famille Notre Dame de Paris

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:00:00

fin : 2026-07-29 16:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Atelier famille Notre Dame de Paris

Plongez dans l’histoire de Notre-Dame de Paris à travers deux expériences complémentaires vivez une immersion en réalité virtuelle pour explorer la cathédrale à travers les siècles et en percer les secrets, puis découvrez son architecture de manière ludique avec une médiatrice autour d’une maquette.

Dès 7 ans. Compris dans le billet d’entrée. Sur réservation. .

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31

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English :

Notre Dame de Paris family workshop

L’événement Atelier famille Notre Dame de Paris Jupilles a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Vallée du Loir