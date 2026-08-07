L’homme qui plantait des arbres par la Cie L’arsenal d’Apparitions Carnuta,Maison de l’Homme et de la forêt Jupilles
mardi 11 août 2026 · Carnuta,Maison de l'Homme et de la forêt · Jupilles
Informations pratiques
Jupilles
L’homme qui plantait des arbres par la Cie L’arsenal d’Apparitions
Carnuta,Maison de l’Homme et de la forêt 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 15:30:00
fin : 2026-08-11 16:30:00
Date(s) :
2026-08-11
L’homme qui plantait des arbres par la Cie L’arsenal d’Apparitions
Le récit de Jean Giono prend vie dans un concert-lecture où musique et voix racontent l’histoire d’un berger qui, en plantant des arbres, transforme sa région en forêt fertile. Manifeste écologique et humaniste, il montre combien un geste humble peut changer un territoire. .
Carnuta,Maison de l’Homme et de la forêt 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2433811031
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English :
*The Man Who Planted Trees* by L’arsenal d’Apparitions Theater Company
L’événement L’homme qui plantait des arbres par la Cie L’arsenal d’Apparitions Jupilles a été mis à jour le 2026-08-04 par CDT72
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