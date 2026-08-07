L’homme qui plantait des arbres par la Cie L’arsenal d’Apparitions Carnuta,Maison de l’Homme et de la forêt Jupilles

mardi 11 août 2026 · Carnuta,Maison de l'Homme et de la forêt · Jupilles

Informations pratiques

Jupilles

L’homme qui plantait des arbres par la Cie L’arsenal d’Apparitions

Carnuta,Maison de l’Homme et de la forêt 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 15:30:00

fin : 2026-08-11 16:30:00

Date(s) :

2026-08-11

L’homme qui plantait des arbres par la Cie L’arsenal d’Apparitions

Le récit de Jean Giono prend vie dans un concert-lecture où musique et voix racontent l’histoire d’un berger qui, en plantant des arbres, transforme sa région en forêt fertile. Manifeste écologique et humaniste, il montre combien un geste humble peut changer un territoire. .

Carnuta,Maison de l’Homme et de la forêt 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2433811031

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English :

*The Man Who Planted Trees* by L’arsenal d’Apparitions Theater Company

L’événement L’homme qui plantait des arbres par la Cie L’arsenal d’Apparitions Jupilles a été mis à jour le 2026-08-04 par CDT72