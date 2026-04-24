Forêt des tout petits Carnuta Jupilles

Jupilles

Forêt des tout petits

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 10:30:00

fin : 2026-08-07 11:45:00

Date(s) :

2026-08-07

La forêt des tout petits

Partez en balade avec les tout-petits pour qu’ils explorent la forêt à travers leurs 5 sens. Tourbillonner dans une tempête de feuilles, fouiller le sol à la recherche d’une petite bête, sentir des odeurs… Les enfants sont invités à découvrir la forêt à leur rythme, libres et curieux.2/4 ans. Sur réservation. .

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31

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English :

The forest for the very young

L’événement Forêt des tout petits Jupilles a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vallée du Loir