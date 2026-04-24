Forêt des tout petits Carnuta Jupilles
Forêt des tout petits Carnuta Jupilles vendredi 7 août 2026.
Jupilles
Forêt des tout petits
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:30:00
fin : 2026-08-07 11:45:00
Date(s) :
2026-08-07
La forêt des tout petits
Partez en balade avec les tout-petits pour qu’ils explorent la forêt à travers leurs 5 sens. Tourbillonner dans une tempête de feuilles, fouiller le sol à la recherche d’une petite bête, sentir des odeurs… Les enfants sont invités à découvrir la forêt à leur rythme, libres et curieux.2/4 ans. Sur réservation. .
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31
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English :
The forest for the very young
L’événement Forêt des tout petits Jupilles a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vallée du Loir
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