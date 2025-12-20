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Balade famille Forêt sensorielle Carnuta Jupilles

Balade famille Forêt sensorielle Carnuta Jupilles mercredi 12 août 2026.

Lieu : Carnuta

Adresse : 2 Rue Bourg Ancien

Ville : 72500 Jupilles

Département : Sarthe

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 2.5 2.5 2.5

Jupilles

Balade famille Forêt sensorielle

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:30:00
fin : 2026-08-12 12:30:00

Date(s) :
2026-08-12

Balade famille Forêt sensorielle
Plongez en famille dans le monde de la forêt à travers des expériences sensorielles ludiques. Ecoutez, observez, sentez et goûtez vos sens seront vos meilleurs alliés pour découvrir les trésors cachés de ce milieu fascinant.

Public familial. Sur réservation.   .

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31 

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English :

Sensory Forest family outing

L’événement Balade famille Forêt sensorielle Jupilles a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Vallée du Loir

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