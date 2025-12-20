Balade famille Forêt sensorielle Carnuta Jupilles
Balade famille Forêt sensorielle Carnuta Jupilles mercredi 12 août 2026.
Jupilles
Balade famille Forêt sensorielle
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:30:00
fin : 2026-08-12 12:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Balade famille Forêt sensorielle
Plongez en famille dans le monde de la forêt à travers des expériences sensorielles ludiques. Ecoutez, observez, sentez et goûtez vos sens seront vos meilleurs alliés pour découvrir les trésors cachés de ce milieu fascinant.
Public familial. Sur réservation. .
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31
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English :
Sensory Forest family outing
L’événement Balade famille Forêt sensorielle Jupilles a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Vallée du Loir
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