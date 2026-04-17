Atelier Chouette, un hibou Carnuta Jupilles
Atelier Chouette, un hibou Carnuta Jupilles vendredi 17 avril 2026.
Jupilles
Atelier Chouette, un hibou
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 10:30:00
fin : 2026-04-17 12:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Atelier Chouette, un hibou
Ouh, ouh… Qui fait ce drôle de bruit dans la nuit ? Viens découvrir deux oiseaux emblématiques qui vivent dans l’obscurité. Après avoir percé leurs secrets, ce sera à toi de fabriquer ton propre hibou !
5/7 ans. Sur réservation. .
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31
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English :
Owl workshop
L’événement Atelier Chouette, un hibou Jupilles a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Vallée du Loir
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