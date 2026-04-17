Atelier Chouette, un hibou Carnuta Jupilles

Jupilles

Atelier Chouette, un hibou

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 10:30:00

fin : 2026-04-17 12:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Atelier Chouette, un hibou

Ouh, ouh… Qui fait ce drôle de bruit dans la nuit ? Viens découvrir deux oiseaux emblématiques qui vivent dans l’obscurité. Après avoir percé leurs secrets, ce sera à toi de fabriquer ton propre hibou !

5/7 ans. Sur réservation. .

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31

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English :

Owl workshop

L’événement Atelier Chouette, un hibou Jupilles a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Vallée du Loir