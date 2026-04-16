Balade nature Histoire d’une forêt à travers ses paysages Carnuta Jupilles

Jupilles

Balade nature Histoire d’une forêt à travers ses paysages

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:30:00

fin : 2026-08-05 12:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Balade nature Histoire d’une forêt à travers ses paysages

Partez à la découverte de la forêt de Bercé, un paysage façonné par des siècles d’interactions entre l’homme et la nature. Profitez de cette balade pour apprendre à décrypter les traces de notre passage et comprendre les pratiques qui ont façonné cet écosystème. Une forêt en perpétuelle évolution si riche d’histoires à raconter ! Tout public. Dès 10 ans. Sur réservation. .

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31

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English :

Nature walk History of a forest through its landscapes

L’événement Balade nature Histoire d’une forêt à travers ses paysages Jupilles a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vallée du Loir