Balade nature Histoire d’une forêt à travers ses paysages Carnuta Jupilles
Balade nature Histoire d’une forêt à travers ses paysages Carnuta Jupilles mercredi 5 août 2026.
Jupilles
Balade nature Histoire d’une forêt à travers ses paysages
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:30:00
fin : 2026-08-05 12:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Balade nature Histoire d’une forêt à travers ses paysages
Partez à la découverte de la forêt de Bercé, un paysage façonné par des siècles d’interactions entre l’homme et la nature. Profitez de cette balade pour apprendre à décrypter les traces de notre passage et comprendre les pratiques qui ont façonné cet écosystème. Une forêt en perpétuelle évolution si riche d’histoires à raconter ! Tout public. Dès 10 ans. Sur réservation. .
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31
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English :
Nature walk History of a forest through its landscapes
L’événement Balade nature Histoire d’une forêt à travers ses paysages Jupilles a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vallée du Loir
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