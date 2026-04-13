Atelier enfant Pas bête l’abeille Carnuta Jupilles
Atelier enfant Pas bête l’abeille Carnuta Jupilles vendredi 24 juillet 2026.
Jupilles
Atelier enfant Pas bête l’abeille
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe
Tarif : 2.5 – 2.5 – 3.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:30:00
fin : 2026-07-24 12:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Atelier enfant Pas bête l’abeille
Dans cet atelier les enfants partent à la découverte des abeilles et de leur incroyable travail comment elles butinent, fabriquent le miel et vivent ensemble. A travers jeux et observations, ils comprendront pourquoi ces petites bêtes sont essentielles à la nature.
Pour les enfants de 5 à 7 ans. Sur réservation. .
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31
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English :
Children’s workshop The bee is not stupid
L’événement Atelier enfant Pas bête l’abeille Jupilles a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Vallée du Loir
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