Atelier enfant Pas bête l’abeille Carnuta Jupilles

Jupilles

Atelier enfant Pas bête l’abeille

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe

Tarif : 2.5 – 2.5 – 3.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:30:00

fin : 2026-07-24 12:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Atelier enfant Pas bête l’abeille

Dans cet atelier les enfants partent à la découverte des abeilles et de leur incroyable travail comment elles butinent, fabriquent le miel et vivent ensemble. A travers jeux et observations, ils comprendront pourquoi ces petites bêtes sont essentielles à la nature.

Pour les enfants de 5 à 7 ans. Sur réservation. .

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Children’s workshop The bee is not stupid

L’événement Atelier enfant Pas bête l’abeille Jupilles a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Vallée du Loir