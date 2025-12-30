Balade Famille Chasse au trésor la faîne dorée Carnuta, Jupilles
Carnuta, 2 Rue du bourg ancien Jupilles Sarthe
Début : 2026-07-22 10:30:00
fin : 2026-07-22 12:30:00
2026-07-22
Balade famille Chasse au trésor la faîne dorée
Fagus a dissimulé un trésor dans la forêt… Saurez-vous le retrouver ? En famille, observez les arbres, cherchez les indices et résolvez des énigmes pour retrouver la mystérieuse faîne dorée.
Public familial. Sur réservation. .
Carnuta, 2 Rue du bourg ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31
English :
Family outing Treasure hunt: the golden ridge
