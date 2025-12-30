Balade Famille Chasse au trésor la faîne dorée Carnuta, Jupilles

Balade Famille Chasse au trésor la faîne dorée

Début : 2026-07-22 10:30:00

fin : 2026-07-22 12:30:00

2026-07-22

Balade famille Chasse au trésor la faîne dorée

Fagus a dissimulé un trésor dans la forêt… Saurez-vous le retrouver ? En famille, observez les arbres, cherchez les indices et résolvez des énigmes pour retrouver la mystérieuse faîne dorée.

Public familial. Sur réservation. .

Carnuta, 2 Rue du bourg ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31

English :

Family outing Treasure hunt: the golden ridge

