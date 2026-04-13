Atelier des tout petits Carnuta Jupilles
Atelier des tout petits Carnuta Jupilles vendredi 31 juillet 2026.
Jupilles
Atelier des tout petits
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 10:30:00
fin : 2026-08-21 11:30:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-21
ATELIER DES TOUT PETITS
Viens découvrir notre ami Glissmo l’escargot et suis sa merveilleuse aventure ! Lentement, doucement, il sort ses tentacules, explore les alentours et part à la recherche de l’arc-en-ciel.
2/4 ans. Sur réservation. .
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31
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English :
TODDLER WORKSHOP
L’événement Atelier des tout petits Jupilles a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Vallée du Loir
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