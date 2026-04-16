Visite flash De la petite graine au bois Carnuta Jupilles
Visite flash De la petite graine au bois Carnuta Jupilles dimanche 12 juillet 2026.
Jupilles
Visite flash De la petite graine au bois
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 15:00:00
fin : 2026-08-16 15:30:00
Date(s) :
2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23
Visite flash De la petite graine au bois
En 30 minutes, zoom sur notre exposition temporaire ! A chaque visite, un angle différent permet de découvrir l’arbre, de la graine au bois croissance, développement, propriétés… Une approche express, ludique et scientifique.
Tout public. Compris dans le billet d’entrée. .
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31
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English :
From seed to wood flash tour
L’événement Visite flash De la petite graine au bois Jupilles a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Vallée du Loir
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