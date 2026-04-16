Visite flash De la petite graine au bois Carnuta Jupilles

Jupilles

Visite flash De la petite graine au bois

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 15:00:00

fin : 2026-08-16 15:30:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23

Visite flash De la petite graine au bois

En 30 minutes, zoom sur notre exposition temporaire ! A chaque visite, un angle différent permet de découvrir l’arbre, de la graine au bois croissance, développement, propriétés… Une approche express, ludique et scientifique.

Tout public. Compris dans le billet d’entrée. .

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31

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English :

From seed to wood flash tour

L’événement Visite flash De la petite graine au bois Jupilles a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Vallée du Loir