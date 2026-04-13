Balade nocturne Au son de l’engoulevent Carnuta Jupilles
Balade nocturne Au son de l’engoulevent Carnuta Jupilles vendredi 24 juillet 2026.
Jupilles
Balade nocturne Au son de l’engoulevent
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:45:00
fin : 2026-07-24 22:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Balade nocturne Au son de l’engoulevent
L’engoulevent, discret et mystérieux, se révèle à la tombée de la nuit. Percez les secrets de cet oiseau fascinant et découvrez son mode de vie nocturne, son chant énigmatique et apprenez à observer ce prédateur au camouflage parfait dans son habitat naturel.
A partir de 10 ans. Sur réservation. .
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31
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English :
Night walk To the sound of the whippoorwill
L’événement Balade nocturne Au son de l’engoulevent Jupilles a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Vallée du Loir
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