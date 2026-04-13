Balade nocturne Au son de l’engoulevent Carnuta Jupilles

Jupilles

Balade nocturne Au son de l’engoulevent

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:45:00

fin : 2026-07-24 22:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Balade nocturne Au son de l’engoulevent

L’engoulevent, discret et mystérieux, se révèle à la tombée de la nuit. Percez les secrets de cet oiseau fascinant et découvrez son mode de vie nocturne, son chant énigmatique et apprenez à observer ce prédateur au camouflage parfait dans son habitat naturel.

A partir de 10 ans. Sur réservation. .

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31

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English :

Night walk To the sound of the whippoorwill

L’événement Balade nocturne Au son de l’engoulevent Jupilles a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Vallée du Loir