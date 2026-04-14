Atelier « A la belle parure », Musée des Ursulines, Mâcon

Atelier « A la belle parure » Samedi 13 juin, 11h30 Musée des Ursulines Saône-et-Loire

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T11:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T11:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00

Après avoir observé les vestiges de parures gauloises conservées au musée et vous être confronté aux différentes techniques de fabrication identifiées par les recherches archéologiques, vous réaliserez votre propre bijou.

Dès 7 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte

Musée des Ursulines Rue de la Préfecture, 71000 Mâcon, France Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385399038 https://www.macon.fr/vivre-et-bouger-a-macon/culture/musee-des-ursulines Label Accueil vélo : stationnement gratuit dans la cour, équipements mis à disposition. Navettes gratuites N1 et N2. Bus urbain lignes A, B, C et G. Gare Mâcon ville à 10 min à pied. Parking véhicule gratuit à 10 min à pied (parking Monnier).

Après avoir observé les vestiges de parures gauloises conservées au musée et vous être confronté aux différentes techniques de fabrication identifiées par les recherches archéologiques, vous votre 7…

© Musée des Ursulines