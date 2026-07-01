Atelier à la Cabine Bains de Lecture Plage de Mers-les-Bains Mers-les-Bains

Informations pratiques

Mers-les-Bains

Atelier à la Cabine Bains de Lecture

Plage de Mers-les-Bains Esplanade du Général Leclerc Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:30:00

fin : 2026-07-27 17:30:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-27 2026-07-29

Sur la plage, à la Cabine Bains de Lecture, venez participer à des jeux, lectures, coloriages…

Ateliers animés par Ionela Delaplace, en accès libre.

Public enfants de 3 à 5 ans ou de 5 à 7 ans.

Sur la plage, à la Cabine Bains de Lecture, venez participer à des jeux, lectures, coloriages…

Ateliers animés par Ionela Delaplace, en accès libre.

Public enfants de 3 à 5 ans ou de 5 à 7 ans. .

Plage de Mers-les-Bains Esplanade du Général Leclerc Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 27 28 06 60

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English :

On the beach, at the Cabine Bains de Lecture, come join us for games, storytime, coloring, and more…

Workshops led by Ionela Delaplace; free admission.

For children ages 3–5 or 5–7.

L’événement Atelier à la Cabine Bains de Lecture Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-30 par DESTINATION LE TREPORT MERS