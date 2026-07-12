Atelier à la Cabine « Bains de Lecture » Plage de Mers-les-Bains Mers-les-Bains
mercredi 29 juillet 2026 · Plage de Mers-les-Bains · Mers-les-Bains
Informations pratiques
Mers-les-Bains
Atelier à la Cabine « Bains de Lecture »
Plage de Mers-les-Bains Esplanade du Général Leclerc Mers-les-Bains Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:30:00
fin : 2026-07-29 17:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Sur la plage, à la Cabine Bains de Lecture, venez participer à des jeux, lectures, coloriages…
Ateliers animés par Ionela Delaplace, en accès libre.
Public enfants de 3 à 5 ans ou de 5 à 7 ans.
Sur la plage, à la Cabine Bains de Lecture, venez participer à des jeux, lectures, coloriages…
Ateliers animés par Ionela Delaplace, en accès libre.
Public enfants de 3 à 5 ans ou de 5 à 7 ans. .
Plage de Mers-les-Bains Esplanade du Général Leclerc Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 27 28 06 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On the beach, at the Cabine Bains de Lecture, come join us for games, storytime, coloring, and more…
Workshops led by Ionela Delaplace; free admission.
For children ages 3–5 or 5–7.
L’événement Atelier à la Cabine « Bains de Lecture » Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION LE TREPORT MERS
À voir aussi à Mers-les-Bains (Somme)
- Foire à tout Mers-les-Bains 12 juillet 2026
- Jardin des vagues Mers-les-Bains 13 juillet 2026
- Stage Multi-glisse ado Mers-les-Bains 13 juillet 2026
- Cabine Bain de lecture Plage de Mers-les-Bains Mers-les-Bains 13 juillet 2026
- Guinguette mersoise Mers-les-Bains 13 juillet 2026