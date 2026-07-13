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AGENDA · Mers-les-Bains

Guinguette mersoise Mers-les-Bains

lundi 13 juillet 2026 · Mers-les-Bains

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Rue des Canadiens
Ville
80350 Mers-les-Bains
Département
Somme
Tarif

Mers-les-Bains

Guinguette mersoise

Rue des Canadiens Mers-les-Bains Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 15:00:00
fin : 2026-07-13 17:00:00

Date(s) :
2026-07-13

Guinguette mersoise devant la Caserne.
A partir de 17h30 Bal des pompiers avec concerts, DJ et micro libre.
Restauration et buvette sur place.
Guinguette mersoise devant la Caserne.
A partir de 17h30 Bal des pompiers avec concerts, DJ et micro libre.
Restauration et buvette sur place.   .

Rue des Canadiens Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 27 28 06 60 

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English :

Mers-style open-air café in front of the fire station.
Starting at 5:30 p.m.: Firefighters’ Dance with concerts, a DJ, and an open mic.
Food and drinks available on site.

L’événement Guinguette mersoise Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-30 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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