Guinguette mersoise Mers-les-Bains
lundi 13 juillet 2026 · Mers-les-Bains
Informations pratiques
Mers-les-Bains
Guinguette mersoise
Rue des Canadiens Mers-les-Bains Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 15:00:00
fin : 2026-07-13 17:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Guinguette mersoise devant la Caserne.
A partir de 17h30 Bal des pompiers avec concerts, DJ et micro libre.
Restauration et buvette sur place.
Guinguette mersoise devant la Caserne.
A partir de 17h30 Bal des pompiers avec concerts, DJ et micro libre.
Restauration et buvette sur place. .
Rue des Canadiens Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 27 28 06 60
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English :
Mers-style open-air café in front of the fire station.
Starting at 5:30 p.m.: Firefighters’ Dance with concerts, a DJ, and an open mic.
Food and drinks available on site.
L’événement Guinguette mersoise Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-30 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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