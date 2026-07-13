Informations pratiques

Mers-les-Bains

Guinguette mersoise

Rue des Canadiens Mers-les-Bains Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 15:00:00

fin : 2026-07-13 17:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Guinguette mersoise devant la Caserne.

A partir de 17h30 Bal des pompiers avec concerts, DJ et micro libre.

Restauration et buvette sur place.

Guinguette mersoise devant la Caserne.

A partir de 17h30 Bal des pompiers avec concerts, DJ et micro libre.

Restauration et buvette sur place. .

Rue des Canadiens Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 27 28 06 60

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English :

Mers-style open-air café in front of the fire station.

Starting at 5:30 p.m.: Firefighters’ Dance with concerts, a DJ, and an open mic.

Food and drinks available on site.

L’événement Guinguette mersoise Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-30 par DESTINATION LE TREPORT MERS