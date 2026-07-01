Atelier couture Fête des Baigneurs Mers-les-Bains
mercredi 15 juillet 2026 · Mers-les-Bains
Informations pratiques
Mers-les-Bains
Atelier couture Fête des Baigneurs
4 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 18:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-23
Atelier Couture Fête des Baigneurs petites retouches, personnalisation et couture de plastrons pour préparer vos costumes.
Animé par Cécilia
Avec ou sans matériel et tissu. Participation aux frais 5€
A la médiathèque ou sur l’esplanade (tente près du poste de secours)
Atelier Couture Fête des Baigneurs petites retouches, personnalisation et couture de plastrons pour préparer vos costumes.
Animé par Cécilia
Avec ou sans matériel et tissu. Participation aux frais 5€
A la médiathèque ou sur l’esplanade (tente près du poste de secours) .
4 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 08 46 serviceculturel@ville-merslesbains.fr
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English :
F%EAte des Baigneurs Sewing Workshop: minor alterations, customization, and sewing of chest pieces to prepare your costumes.
Led by C%E9cilia
With or without materials and fabric. Contribution toward costs: 5?
At the media center or on the esplanade (tent near the first-aid station)
L’événement Atelier couture Fête des Baigneurs Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-30 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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