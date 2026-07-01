Informations pratiques

Mers-les-Bains

Atelier couture Fête des Baigneurs

4 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-23

Atelier Couture Fête des Baigneurs petites retouches, personnalisation et couture de plastrons pour préparer vos costumes.

Animé par Cécilia

Avec ou sans matériel et tissu. Participation aux frais 5€

A la médiathèque ou sur l’esplanade (tente près du poste de secours)

Atelier Couture Fête des Baigneurs petites retouches, personnalisation et couture de plastrons pour préparer vos costumes.

Animé par Cécilia

Avec ou sans matériel et tissu. Participation aux frais 5€

A la médiathèque ou sur l’esplanade (tente près du poste de secours) .

4 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 08 46 serviceculturel@ville-merslesbains.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

F%EAte des Baigneurs Sewing Workshop: minor alterations, customization, and sewing of chest pieces to prepare your costumes.

Led by C%E9cilia

With or without materials and fabric. Contribution toward costs: 5?

At the media center or on the esplanade (tent near the first-aid station)

L’événement Atelier couture Fête des Baigneurs Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-30 par DESTINATION LE TREPORT MERS