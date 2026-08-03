Atelier A la découverte des volcans Musée Urgonia Orgon

Informations pratiques

Orgon

Atelier A la découverte des volcans

Lundi 3 août 2026 à partir de 14h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 14:00:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Atelier A la découverte des volcans .Enfants

Atelier A la découverte des volcans pour les enfants de 8 à 12 ans au Musée Urgonia.



Les enfants découvriront la formation, le fonctionnement et les différents types de volcans avant de faire une petite expérience.



Sur inscription. .

Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr

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English :

Discovering Volcanoes Workshop.

L’événement Atelier A la découverte des volcans Orgon a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence