Atelier A la façon de George Sand

Saint-Doulchard

Gratuit

Début : Jeudi 2026-11-07

fin : 2026-11-21

2026-11-07

#CD18 Atelier A la façon de George Sand

Peinture à la façon de George Sand à partir de 12 ans.

Création Mon carnet d’artiste à partir de 6 ans.

Dictée à la plume sur des textes de George Sand à partir de 12 ans.

Atelier d’écriture avec Mot-Zaïque autour de la correspondance cryptée Sand/Musset

Public enfants, adolescents et adultes. 0 .

Rue des Vignes Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 52 65 bibliotheque@mairie-saintdoulchard.fr

#CD18 George Sand’s way workshop

