Atelier A la façon de George Sand Saint-Doulchard
Atelier A la façon de George Sand
Rue des Vignes Saint-Doulchard Cher
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : Jeudi 2026-11-07
fin : 2026-11-21
2026-11-07
#CD18 Atelier A la façon de George Sand
Peinture à la façon de George Sand à partir de 12 ans.
Création Mon carnet d’artiste à partir de 6 ans.
Dictée à la plume sur des textes de George Sand à partir de 12 ans.
Atelier d’écriture avec Mot-Zaïque autour de la correspondance cryptée Sand/Musset
Public enfants, adolescents et adultes. 0 .
Rue des Vignes Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 52 65 bibliotheque@mairie-saintdoulchard.fr
English :
#CD18 George Sand’s way workshop
