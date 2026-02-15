Exposition de marionnettes D’un rêve à l’autre George Sand à l’honneur

Rue des Vignes Saint-Doulchard Cher

Gratuit

Début : Vendredi 2026-09-29

fin : 2026-10-31

2026-09-29

#CD18 Exposition de marionnettes D’un rêve à l’autre

Présentation d’un siècle de marionnettes traditionnelles + deux ateliers marionnettes et des décors réalisés par Stéphane Antoine Quievreux de 1984 à 2024. 0 .

Rue des Vignes Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire
+33 2 48 23 52 65
bibliotheque@mairie-saintdoulchard.fr

English :

#CD18 D’un rêve à l’autre puppet exhibition

L'événement Exposition de marionnettes D'un rêve à l'autre George Sand à l'honneur Saint-Doulchard a été mis à jour le 2026-02-15