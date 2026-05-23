Saint Doul’ Swing 11e Edition Saint-Doulchard
Saint Doul’ Swing 11e Edition Saint-Doulchard vendredi 12 juin 2026.
Saint-Doulchard
Saint Doul’ Swing 11e Edition
1277 Route de Varye Saint-Doulchard Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-12
Trois jours de concerts, danse swing et ambiance rétro au Domaine de Varye pour célébrer la 11e édition St-Doul’ Swing à Saint-Doulchard.
Organisé au Domaine de Varye par l’association Scherzo St-Doul’ en partenariat avec la Ville, l’événement propose concerts, démonstrations de danse, soirée jazz et cabaret ainsi que des cours de swing accessibles à tous. Le public pourra également profiter d’une ambiance rétro et conviviale avec exposants, artisans, véhicules militaires et animations tout au long du week-end. Parmi les temps forts le Pacific Big Band et ses sonorités inspirées des grands orchestres swing des années 30 à aujourd’hui. .
1277 Route de Varye Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 96 23 association.scherzo@neuf.fr
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English :
Three days of concerts, swing dancing and retro ambience at Domaine de Varye to celebrate the 11th edition of St-Doul? Swing à Saint-Doulchard.
L’événement Saint Doul’ Swing 11e Edition Saint-Doulchard a été mis à jour le 2026-05-19 par OT BOURGES
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