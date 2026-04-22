Saint-Doulchard

LES IMPR&VISIBLES Théâtre d’improvisation

3 Rue de la Vallée Saint-Doulchard Cher

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30 22:30:00

Date(s) :

2026-05-30

C’est simple vos phrases deviennent le carburant de nos délires scéniques.

IMPRO-PHRASES Vos phrases, nos impros

Ce concept se joue en 8,7,6,5,4,3,2,1 mn dans différents univers.

C’est simple vos phrases deviennent le carburant de nos délires scéniques.

Nos improvisateurs doivent glisser VOS phrases dans LEURS scènes.

Mais attention, c’est un sprint créatif ! Les scènes s’enchaînent à un rythme effréné, de plus en plus rapides, et à chaque round, une nouvelle phrase vient pimenter le jeu. A chaque nouvelle scène un nouvel univers….

Le suspense est à son comble qui sera le dernier improvisateur avec des phrases en stock ?

Suspense, fous rires et rebondissements garantis jusqu’à la dernière seconde !?

Une joyeuse troupe d’impr&visibles improvisateurs basée à Fussy (18) qui existe depuis 2021 ! 8 .

3 Rue de la Vallée Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire contact@saint-doulchard-autrement.fr

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English :

It’s simple: your phrases become the fuel for our theatrical delirium.

L’événement LES IMPR&VISIBLES Théâtre d’improvisation Saint-Doulchard a été mis à jour le 2026-04-22 par BERRY