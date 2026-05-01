Saint-Doulchard

Soirée Stand Up à l’Espace

Route d’Orléans Saint-Doulchard Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 20:00:00

fin : 2026-05-28 22:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Profitez d’une soirée stand-up conviviale et pleine d’humour avec les artistes du Bourges Berry Comedy à l’Espace Saint-Doulchard.

L’Espace Saint-Doulchard se transforme le temps d’une soirée en véritable cabaret humoristique à l’occasion d’une soirée stand-up organisée par le Bourges Berry Comedy. Dès 20h, plusieurs artistes monteront sur scène pour enchaîner sketchs et performances humoristiques dans une ambiance chaleureuse. Le public est invité à vivre une soirée placée sous le signe du rire et de la convivialité.

La participation est fixée à 12€ par personne, comprenant une boisson au choix.

Arrivée conseillée à 19h45, début du spectacle et fermeture des portes à 20h.

Réservation en ligne ou par téléphone. 12 .

Route d’Orléans Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 16 31 12 espace.bowling18@gmail.com

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English :

Enjoy a fun-filled evening of stand-up comedy with Bourges Berry Comedy artists at Espace Saint-Doulchard.

L’événement Soirée Stand Up à l’Espace Saint-Doulchard a été mis à jour le 2026-05-12 par OT BOURGES