Soirée Stand Up à l’Espace Saint-Doulchard
Soirée Stand Up à l’Espace Saint-Doulchard jeudi 28 mai 2026.
Saint-Doulchard
Soirée Stand Up à l’Espace
Route d’Orléans Saint-Doulchard Cher
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 20:00:00
fin : 2026-05-28 22:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Profitez d’une soirée stand-up conviviale et pleine d’humour avec les artistes du Bourges Berry Comedy à l’Espace Saint-Doulchard.
L’Espace Saint-Doulchard se transforme le temps d’une soirée en véritable cabaret humoristique à l’occasion d’une soirée stand-up organisée par le Bourges Berry Comedy. Dès 20h, plusieurs artistes monteront sur scène pour enchaîner sketchs et performances humoristiques dans une ambiance chaleureuse. Le public est invité à vivre une soirée placée sous le signe du rire et de la convivialité.
La participation est fixée à 12€ par personne, comprenant une boisson au choix.
Arrivée conseillée à 19h45, début du spectacle et fermeture des portes à 20h.
Réservation en ligne ou par téléphone. 12 .
Route d’Orléans Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 16 31 12 espace.bowling18@gmail.com
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English :
Enjoy a fun-filled evening of stand-up comedy with Bourges Berry Comedy artists at Espace Saint-Doulchard.
L’événement Soirée Stand Up à l’Espace Saint-Doulchard a été mis à jour le 2026-05-12 par OT BOURGES
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