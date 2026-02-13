George Sand et la musique

Rue des Vignes Saint-Doulchard Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 15:00:00

fin : 2026-11-07 16:00:00

Date(s) :

2026-11-07

#CD18 George Sand et la musique

Georges Buisson évoquera la passion de George Sand pour la musique son éducation, sa relation avec Liszt, Chopin et la cantatrice Pauline Viardot, ses goût musicaux, la place de la musique dans ses romans. Le livre George Sand et Pauline Viardot pourra être dédicacé.

Public adolescents et adultes 0 .

Rue des Vignes Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 52 65 bibliotheque@mairie-saintdoulchard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

#CD18 George Sand and music

L’événement George Sand et la musique Saint-Doulchard a été mis à jour le 2026-02-13 par BERRY