Bébés lecteurs

Rue des Vignes Saint-Doulchard Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 11:00:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Un moment tout en douceur pour les tout-petits avec des histoires en musique à la médiathèque de Saint-Doulchard.

La médiathèque de Saint-Doulchard propose une séance Bébés lecteurs autour d’histoires en musique, mercredi 8 avril 2026 à 11h. Ce rendez-vous invite les enfants de 6 mois à 3 ans à découvrir le plaisir des mots, des sons et des premières émotions de lecture dans une ambiance tendre et adaptée aux tout-petits. Une parenthèse culturelle à partager en famille pour éveiller l’imaginaire et la curiosité des plus jeunes. Entrée libre. .

Rue des Vignes Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 52 65

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English :

Lisette Carpette: The Wolf, what a big beast.

L’événement Bébés lecteurs Saint-Doulchard a été mis à jour le 2026-03-27 par OT BOURGES