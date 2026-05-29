Atelier A l’écoute de la vie manifestée Pontcirq
Atelier A l’écoute de la vie manifestée Pontcirq dimanche 12 juillet 2026.
Pontcirq
Atelier A l’écoute de la vie manifestée
Pontcirq Lot
Tarif : 50 – 50 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 10:00:00
fin : 2026-07-12 17:00:00
Date(s) :
2026-07-12 2026-07-19
Chercher comment tracer ou retrouver un chemin intérieur
Chercher comment tracer ou retrouver un chemin intérieur. Comprendre comment la vie se manifeste en nous et autour de nous, simultanément. Apprendre à utiliser les sens physiques avec conscience et continuité pour maintenir l'équilibre naturel entre notre corps et notre esprit. Aller vers une meilleure compréhension de soi, s'ouvrir à une perception plus profonde et sensible de notre vie et de la vie qui nous entoure.
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Pontcirq 46150 Lot Occitanie +33 6 80 95 83 60
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English :
Looking for ways to trace or rediscover an inner path
L’événement Atelier A l’écoute de la vie manifestée Pontcirq a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Cahors Vallée du Lot
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