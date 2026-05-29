Pontcirq

Atelier A l’écoute de la vie manifestée

Pontcirq Lot

Tarif : 50 – 50 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-07-12 17:00:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-19

Chercher comment tracer ou retrouver un chemin intérieur

Chercher comment tracer ou retrouver un chemin intérieur. Comprendre comment la vie se manifeste en nous et autour de nous, simultanément. Apprendre à utiliser les sens physiques avec conscience et continuité pour maintenir l'équilibre naturel entre notre corps et notre esprit. Aller vers une meilleure compréhension de soi, s'ouvrir à une perception plus profonde et sensible de notre vie et de la vie qui nous entoure.

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Pontcirq 46150 Lot Occitanie +33 6 80 95 83 60

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English :

Looking for ways to trace or rediscover an inner path

L’événement Atelier A l’écoute de la vie manifestée Pontcirq a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Cahors Vallée du Lot