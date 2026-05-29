Pontcirq

Journée d’atelier yoga/théâtre à la Bastide Floyras

Pontcirq Lot

Tarif : 40 – 40 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-08-01 17:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-08-01

La proposition consiste à utiliser le yoga pour prendre conscience de son souffle et de son corps dans la perspective d’une pratique théâtrale de quelques heures.

Les exercices yogiques seront simples, accessibles à tous, destinés à créer concentration, détente articulaire, conscience du corps et ancrage, propices à la pratique de plateau qui va suivre…

La proposition consiste à utiliser le yoga pour prendre conscience de son souffle et de son corps dans la perspective d’une pratique théâtrale de quelques heures.

Les exercices yogiques seront simples, accessibles à tous, destinés à créer concentration, détente articulaire, conscience du corps et ancrage, propices à la pratique de plateau qui va suivre…

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Pontcirq 46150 Lot Occitanie +33 6 80 95 83 60

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English :

The proposal is to use yoga to become aware of one’s breath and body with a view to a theatrical practice lasting a few hours.

The yogic exercises will be simple, accessible to all, designed to create concentration, joint relaxation, body awareness and anchoring, conducive to the stage practice that is to follow.

L’événement Journée d’atelier yoga/théâtre à la Bastide Floyras Pontcirq a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Cahors Vallée du Lot