Pontcirq

Concert de harpe à l’église Saint-Pierre-ès-Liens

Pontcirq Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Concert organisé par Nashuar Terre Vivante.

Les bénéfices de ce concert seront consacrés à la restauration du patrimoine de l’église de Pontcirq.

Avec le soutien de l'Association pour la rénovation et la protection du patrimoine de la commune de Pontcirq.

Concert organisé par Nashuar Terre Vivante.

Les bénéfices de ce concert seront consacrés à la restauration du patrimoine de l’église de Pontcirq.

Avec le soutien de l'Association pour la rénovation et la protection du patrimoine de la commune de Pontcirq.

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Pontcirq 46150 Lot Occitanie +33 6 83 35 94 11

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English :

Concert organized by Nashuar Terre Vivante.

Proceeds from this concert will go towards the restoration of the Pontcirq church heritage.

With the support of the Association pour la rénovation et la protection du patrimoine de la commune de Pontcirq.

L’événement Concert de harpe à l’église Saint-Pierre-ès-Liens Pontcirq a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Cahors Vallée du Lot