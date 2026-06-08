Pontcirq

Visite découverte de la permaculture

La Bouyssette Pontcirq Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-08 14:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-08 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-28 2026-07-29 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-25 2026-08-26

L'association Unis Vers Terre propose la visite d'un jardin forêt en permaculture, en plein coeur de la forêt Bouriane, à Pontcirq (20km à l'ouest de Cahors).

Venez partager un moment avec nous et ouvrir un espace de réflexion autour de la protection de la biodiversité.

L'association Unis Vers Terre propose la visite d'un jardin forêt en permaculture, en plein coeur de la forêt Bouriane, à Pontcirq (20km à l'ouest de Cahors).

Venez partager un moment avec nous et ouvrir un espace de réflexion autour de la protection de la biodiversité.

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La Bouyssette Pontcirq 46150 Lot Occitanie +33 6 68 74 40 02 unisversterre@protonmail.com

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English :

L’association Unis Vers Terre proposes a visit to a permaculture forest garden, in the heart of the Bouriane forest, in Pontcirq (20km west of Cahors).

Come and share a moment with us and open a space for reflection around the protection of biodiversity.

L’événement Visite découverte de la permaculture Pontcirq a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cahors Vallée du Lot