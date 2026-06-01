Pontcirq

Bibs en jeux à Pontcirq

56 Rue de l’Église Pontcirq Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 16:30:00

fin : 2026-06-13 21:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Jeux de société animés & Grands jeux en bois et bar à bulles animés par l’association Les jeux de l’Ours

Jeux de société animés & Grands jeux en bois et bar à bulles animés par l’association Les jeux de l’Ours

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56 Rue de l’Église Pontcirq 46150 Lot Occitanie +33 5 65 36 24 78

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English :

Large wooden games and bubble bar hosted by Les jeux de l’Ours association

L’événement Bibs en jeux à Pontcirq Pontcirq a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cahors Vallée du Lot