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Bibs en jeux à Pontcirq Pontcirq

Bibs en jeux à Pontcirq Pontcirq

Bibs en jeux à Pontcirq Pontcirq samedi 13 juin 2026.

Adresse : 56 Rue de l'Église

Ville : 46150 Pontcirq

Département : Lot

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : Gratuit

Pontcirq

Bibs en jeux à Pontcirq

56 Rue de l’Église Pontcirq Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 16:30:00
fin : 2026-06-13 21:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Jeux de société animés & Grands jeux en bois et bar à bulles animés par l’association Les jeux de l’Ours

Jeux de société animés & Grands jeux en bois et bar à bulles animés par l’association Les jeux de l’Ours

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56 Rue de l’Église Pontcirq 46150 Lot Occitanie +33 5 65 36 24 78 

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English :

Large wooden games and bubble bar hosted by Les jeux de l’Ours association

L’événement Bibs en jeux à Pontcirq Pontcirq a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cahors Vallée du Lot

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