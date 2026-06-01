Bibs en jeux à Pontcirq Pontcirq
Bibs en jeux à Pontcirq Pontcirq samedi 13 juin 2026.
Pontcirq
Bibs en jeux à Pontcirq
56 Rue de l’Église Pontcirq Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 16:30:00
fin : 2026-06-13 21:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Jeux de société animés & Grands jeux en bois et bar à bulles animés par l’association Les jeux de l’Ours
Jeux de société animés & Grands jeux en bois et bar à bulles animés par l’association Les jeux de l’Ours
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56 Rue de l’Église Pontcirq 46150 Lot Occitanie +33 5 65 36 24 78
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English :
Large wooden games and bubble bar hosted by Les jeux de l’Ours association
L’événement Bibs en jeux à Pontcirq Pontcirq a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cahors Vallée du Lot
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