Atelier à télécharger « Cultive ta ville, vers une agriculture urbaine », Hotel de ville de Marseille, Marseille

Informations pratiques

Atelier à télécharger « Cultive ta ville, vers une agriculture urbaine » 10 – 18 octobre Hotel de ville de Marseille Bouches-du-Rhône

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T23:30:00+02:00 – 2026-10-18T23:59:00+02:00

Atelier pédagogique sur le thème de la nature en ville proposéspar la MAV PACA, à telecharger et imprimer !

LIENS pour télécharger gratuitement l’atelier « Cultive ta ville, vers une agriculture urbaine »

– kit 5/7 ans : https://bit.ly/34H9zih

– kit 7/11 ans https://bit.ly/3FBO0g9

– dossier pédagogique : https://bit.ly/3se7NNN

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Des informations pourront être données par l’équipe de la MAV PACA sur son stand à l’occasion du Village des Sciences de Marseille les samedi 10 et dimanche 11 octobre.

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Hotel de ville de Marseille Pl. Villeneuve-Bargemon Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://bit.ly/34H9zih »}, {« link »: « https://bit.ly/3FBO0g9 »}, {« link »: « https://bit.ly/3se7NNN »}] http://www.mavpaca.fr

Atelier pédagogique sur le thème de la nature en ville proposéspar la MAV PACA, à telecharger et imprimer !

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