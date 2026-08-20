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Atelier à télécharger « Cultive ta ville, vers une agriculture urbaine », Hotel de ville de Marseille, Marseille

samedi 10 octobre 2026 · Hotel de ville de Marseille · Marseille

Atelier à télécharger « Cultive ta ville, vers une agriculture urbaine », Hotel de ville de Marseille, Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Lieu
Hotel de ville de Marseille
Adresse
Pl. Villeneuve-Bargemon
Ville
13002 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
gratuit

Atelier à télécharger « Cultive ta ville, vers une agriculture urbaine » 10 – 18 octobre Hotel de ville de Marseille Bouches-du-Rhône

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-18T23:30:00+02:00 – 2026-10-18T23:59:00+02:00

Atelier pédagogique sur le thème de la nature en ville proposéspar la MAV PACA, à telecharger et imprimer !
LIENS pour télécharger gratuitement l’atelier « Cultive ta ville, vers une agriculture urbaine »
– kit 5/7 ans : https://bit.ly/34H9zih
– kit 7/11 ans https://bit.ly/3FBO0g9
– dossier pédagogique : https://bit.ly/3se7NNN
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Des informations pourront être données par l’équipe de la MAV PACA sur son stand à l’occasion du Village des Sciences de Marseille les samedi 10 et dimanche 11 octobre.
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Hotel de ville de Marseille Pl. Villeneuve-Bargemon Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://bit.ly/34H9zih »}, {« link »: « https://bit.ly/3FBO0g9 »}, {« link »: « https://bit.ly/3se7NNN »}] http://www.mavpaca.fr
Atelier pédagogique sur le thème de la nature en ville proposéspar la MAV PACA, à telecharger et imprimer !

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