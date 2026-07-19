Atelier À vos papiers, pliez, cousez ! Médiathèque du Sablon Centre socioculturel République Metz

Informations pratiques

Metz

Atelier À vos papiers, pliez, cousez !

Médiathèque du Sablon Centre socioculturel République 4-6 rue des Robert Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 11:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Qu’il soit carnet de lecture, journal intime ou encore carnet de recette, découvrez comment à l’aide de papier, d’un fil et d’une aiguille, vous pouvez créer le plus joli des carnets.Atelier accompagné d’une exposition de documents et matériel de reliure conservés dans les collections patrimoniales des Bibliothèques de Metz.

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine.

Dès 6 ans, sur inscription.Enfants

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Médiathèque du Sablon Centre socioculturel République 4-6 rue des Robert Metz 57000 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz.fr

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English :

Whether it’s a reading journal, a personal diary, or even a recipe book, discover how—with just paper, thread, and a needle—you can create the prettiest notebooks.Workshop accompanied by an exhibition of documents and bookbinding materials preserved in the heritage collections of the Metz Libraries.

Part of the European Heritage Days.

For ages 6 and up; registration required.

L’événement Atelier À vos papiers, pliez, cousez ! Metz a été mis à jour le 2026-07-16 par AGENCE INSPIRE METZ