Atelier Abat-Jour avec Pluie et Toiles Boutique Bobine et patine Saint-Brieuc
Atelier Abat-Jour avec Pluie et Toiles Boutique Bobine et patine Saint-Brieuc lundi 6 juillet 2026.
Saint-Brieuc
Atelier Abat-Jour avec Pluie et Toiles
Boutique Bobine et patine 22 Rue Charbonnerie Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 14:00:00
fin : 2026-07-06 17:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Atelier abat-jour à partir de toile de parapluie recyclée à la boutique éphémère Bobine et Patine.
Animation proposée par Pluie et toiles. Sur inscription. .
Boutique Bobine et patine 22 Rue Charbonnerie Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 49 03 08 50
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English :
L’événement Atelier Abat-Jour avec Pluie et Toiles Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-26 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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