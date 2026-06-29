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Atelier Abat-Jour avec Pluie et Toiles Boutique Bobine et patine Saint-Brieuc

Atelier Abat-Jour avec Pluie et Toiles Boutique Bobine et patine Saint-Brieuc lundi 6 juillet 2026.

Lieu
Boutique Bobine et patine
Adresse
22 Rue Charbonnerie
Ville
22000 Saint-Brieuc
Département
Côtes-d'Armor
Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
lundi 6 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Saint-Brieuc

Atelier Abat-Jour avec Pluie et Toiles

Boutique Bobine et patine 22 Rue Charbonnerie Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 14:00:00
fin : 2026-07-06 17:00:00

Date(s) :
2026-07-06

Atelier abat-jour à partir de toile de parapluie recyclée à la boutique éphémère Bobine et Patine.

Animation proposée par Pluie et toiles. Sur inscription.   .

Boutique Bobine et patine 22 Rue Charbonnerie Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 49 03 08 50 

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English :

L’événement Atelier Abat-Jour avec Pluie et Toiles Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-26 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme

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