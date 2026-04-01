Atelier Accorsds, bières et pâtisseries Le goûter des adultes Cave Francis Le Havre

Le Havre

Atelier Accorsds, bières et pâtisseries Le goûter des adultes

Cave Francis 19 Allée Aimé Césaire Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 16:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Un peu de gourmandise dans ce monde de brut !

C’est exactement ce qu’on te propose avec cet atelier bières et pâtisseries chez Kelly à la Cave Francis.

Durant ce goûter (adult only) , tu pourras t’initier à la joie du food pairing avec des bières artisanales et des pâtisseries réalisées par Noémie.

Rendez-vous le samedi 18 avril à partir de 16h30 !

L’événement est sur réservation auprès de Kelly

– mail contact@francis.wine

– SMS 06 29 27 74 19 .

Cave Francis 19 Allée Aimé Césaire Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 09 78 76 02 bieresefromages@gmail.com

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English : Atelier Accorsds, bières et pâtisseries Le goûter des adultes

L’événement Atelier Accorsds, bières et pâtisseries Le goûter des adultes Le Havre a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie